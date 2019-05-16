BRIEF-Katanga Mining Q1 Loss Per Share $0.09

May 15 (Reuters) - Katanga Mining Ltd:
* KATANGA MINING ANNOUNCES 2019 FIRST QUARTER FINANCIAL RESULTS
* COPPER REVENUE INCREASED TO $355.0 MILLION IN Q1 2019 FROM $146.5 MILLION IN Q1 2018.
* ON DECEMBER 31, 2018, INTEREST OF $452.8 MILLION WAS OWED TO GLENCORE UNDER LOAN FACILITIES PROVIDED TO COMPANY
* GLENCORE EARLIER THIS YEAR PROVIDED SUPPORT FOR ADDITIONAL WORKING CAPITAL FUNDING
* KATANGA MINING - SUBSEQUENT TO MARCH 31 LOAN FACILITY AMENDED TO FORMALIZE CAPITALIZATION OF INTEREST SO THAT IT WILL BE PAYABLE ON MATURITY IN 2021
* KATANGA MINING -CO RECEIVED A PROPOSAL FROM GLENCORE WHICH IS DESIGNED TO ADDRESS COMPANY’S OVERALL INDEBTEDNESS TO GLENCORE UNDER LOAN FACILITIES
* KATANGA MINING - SPECIAL COMMITTEE OF INDEPENDENT DIRECTORS FORMED AND SUCH COMMITTEE RETAINED ADVISORS TO FACILITATE ONGOING DISCUSSIONS WITH GLENCORE. Source text for Eikon: Further company coverage: