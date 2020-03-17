Healthcare
March 17, 2020 / 8:38 PM / Updated 35 minutes ago

BRIEF-Kathmandu Holdings Covid-19 Market Update

1 Min Read

March 18 (Reuters) - Kathmandu Holdings Ltd:

* COVID-19 MARKET UPDATE

* THERE IS LIKELY TO BE A MATERIAL ADVERSE IMPACT TO EARNINGS

* GROUP CANNOT FORECAST EXTENT TO WHICH COVID-19 WILL IMPACT BUSINESS IN SECOND HALF OF THIS FISCAL YEAR

* GROUP IS CURRENTLY NOT EXPECTING MATERIAL DELAYS IN PRODUCT AVAILABILITY FOR FOLLOWING SEASONS

* TAKING ACTIONS, SPECIFICALLY IN REDUCING OPERATING EXPENSES BY DEFERRING NON-ESSENTIAL CAPITAL PROJECTS, AMONG OTHERS

* THERE HAS BEEN A RECENT SIGNIFICANT REDUCTION IN FOOTFALL IN AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND STORES, IMPACTING SALES PERFORMANCE

* TRAVEL AND MOVEMENT RESTRICTIONS NOW IN PLACE ACROSS MANY COUNTRIES GLOBALLY HAVE IMPACTED GROUP’S EUROPEAN OPERATIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

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