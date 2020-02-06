BRIEF-Kathmandu Holdings Sees Group H1 Underlying EBIT About 40% Above Same Period Last Year

Feb 7 (Reuters) - Kathmandu Holdings Ltd:
* GROUP UNDERLYING EBIT FOR H1 FY2020 EXPECTED TO BE ABOUT 40% ABOVE SAME PERIOD LAST YEAR
* ACTIVELY MONITORING ANY DEVELOPMENTS ON ITS SUPPLY CHAIN AS A RESULT OF CORONAVIRUS OUTBREAK
* ACTIVELY MONITORING ANY DEVELOPMENTS ON ITS SUPPLY CHAIN AS RESULT OF CORONAVIRUS OUTBREAK IN CHINA
* THERE IS NOT EXPECTED TO BE A MATERIAL SUPPLY IMPACT IN SHORT TERM
* IMPACT ON CONSUMER DEMAND ACROSS GROUP IS CURRENTLY NOT SIGNIFICANT
* GROUP HAS MITIGATION PLANS IN PLACE IF THERE IS A PROLONGED DISRUPTION TO CO’S CHINESE SUPPLIERS
* KATHMANDU OUTDOOR SAME STORE SALES GROWTH UP 1.5% FOR 26 WEEKS ENDED 26 JAN
* LOW DEC MARKET FOOT TRAFFIC BETWEEN BLACK FRIDAY & BOXING DAY, HOT WEATHER, AUSTRALIA BUSH FIRES COMBINED TO MODERATE H1 SALES Source text bit.ly/31xbO1Y Further company coverage: