Healthcare
June 5, 2020 / 6:36 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Kaz Minerals Says Group's Capex Guidance Of $150 Mln For 2020 Remains In Place

1 Min Read

June 5 (Reuters) - Kaz Minerals PLC:

* KAZ MINERALS - WORK AT BAIMSKAYA SITE IN Q2 HAS BEEN LIMITED DUE TO MEASURES TAKEN TO CONTROL SPREAD OF COVID-19 VIRUS

* KAZ MINERALS - GROUP’S CAPITAL EXPENDITURE GUIDANCE OF $150 MILLION FOR 2020 REMAINS IN PLACE

* KAZ MINERALS - PROGRESS ON BANKABLE FEASIBILITY STUDY HAS ALSO BEEN IMPACTED BY COVID-19 RELATED ISSUES

* KAZ MINERALS - ACTIVITY FOR BAIMSKAYA PROJECT EXPECTED TO RESUME IN DUE COURSE

* KAZ MINERALS - ESTIMATED CAPITAL BUDGET FOR BAIMSKAYA PROJECT HAS INCREASED TO AROUND $7 BILLION

* KAZ MINERALS - TIMETABLE FOR BAIMSKAYA PROJECT CONSTRUCTION REMAINS AROUND SEVEN YEARS

* KAZ MINERALS - AROUND 10% OF CAPITAL BUDGET FOR BAIMSKAYA PROJECT IS EXPECTED TO BE INCURRED AFTER PRODUCTION COMMENCES FROM FIRST LINE Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below