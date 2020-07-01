BRIEF-KBBO Group Announces Launch Of Financial Restructuring Process - Statement

July 1 (Reuters) - KBBO GROUP:
* KBBO GROUP ANNOUNCES LAUNCH OF FINANCIAL RESTRUCTURING PROCESS - STATEMENT
* COVID-19 OUTBREAK AND EXPOSURE TO NMC-RELATED CHALLENGES HAVE NEGATIVELY IMPACTED KBBO GROUP’S OPERATIONS
* RESTRUCTURING PROCESS TO BE CARRIED OUT UNDER SUPERVISION OF FINANCIAL REORGANIZATION COMMITTEE
* RESTRUCTURING ADVISORY TEAM APPOINTED TO ASSIST WITH FORMULATION OF COMPREHENSIVE RESTRUCTURING PLAN
* PLAN AIMED TO ENSURE LONG TERM VIABILITY OF BUSINESSES AND DELIVER A FAIR AND BALANCED OUTCOME FOR ALL STAKEHOLDERS
* TRUSSBRIDGE ADVISORY (DIFC) LIMITED AND PWC MIDDLE EAST HAVE BEEN APPOINTED AS FINANCIAL EXPERTS
* HADEF & PARTNERS LLC AND CLEARY GOTTLIEB STEEN AND HAMILTON LLP WERE APPOINTED AS LEGAL ADVISORS