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November 28, 2017 / 12:48 PM / in 32 minutes

BRIEF-KBC Groep Says Some KBC Securities Business Lines To Be Transferred To Other Parts Of Group‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 28 (Reuters) - KBC GROEP NV:

* NUMBER OF BUSINESS LINES WITHIN KBC SECURITIES TO BE TRANSFERRED TO OTHER PARTS OF THE KBC GROUP‍​

* BUSINESS LINES ARE BOLERO, BOLERO CROWDFUNDING, SECURITIES SERVICES

* AS OF 1 JULY 2018, BOLERO AND BOLERO CROWDFUNDING WILL FORM PART OFTHE KBC GROUP BELGIUM

* PROCESSING OF ORDERS FOR SECURITIES WILL BECOME PART OF THE KBC SECURITIES SERVICES DIVISION OF KBC BANK

* KBC SECURITIES HUNGARY TO BE INTEGRATED INTO K&H BANK Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom:)

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