BRIEF-KBC Group Q3 net result at 691 million euros beats Reuters poll

Nov 16 (Reuters) - KBC GROEP NV:
* Q3 NET RESULT EUR 691 MILLION VERSUS EUR 648 MILLION IN REUTERS POLL
* Q3 NON-LIFE INSURANCE (BEFORE REINSURANCE) EUR 188 MILLION VERSUS EUR 164 MILLION YEAR AGO
* Q3 NET INTEREST INCOME EUR 1.04 BILLION VERSUS EUR 1.05 BILLION IN REUTERS POLL
* Q3 LIFE INSURANCE (BEFORE REINSURANCE) LOSS OF EUR 3 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 34 MILLION YEAR AGO
* Q3 RESULT AFTER TAX EUR 691 MILLION VERSUS EUR 629 MILLION YEAR AGO
* Q3 TOTAL INCOME EUR 1.90 BILLION VERSUS EUR 1.82 BILLION IN REUTERS POLL
* TO PAY AN INTERIM DIVIDEND OF 1 EURO PER SHARE ON 17 NOVEMBER 2017
* WE EXPECT BELGIAN CORPORATE INCOME TAX REGIME TO HAVE RECURRING POSITIVE IMPACT ON INCOME STATEMENT FROM 2018 ONWARDS
* WE EXPECT BELGIAN CORPORATE INCOME TAX REGIME TO HAVE SLIGHTLY POSITIVE ONE-OFF IMPACT (ABOUT +0.2%) ON COMMON EQUITY RATIO IN Q4
* WE EXPECT BELGIAN CORPORATE INCOME TAX REGIME TO HAVE ESTIMATED ONE-OFF NEGATIVE UPFRONT IMPACT ON INCOME STATEMENT IN Q4 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)