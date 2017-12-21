BRIEF-KBC Says Informed By ECB Of Its New Minimum Capital Requirements

Dec 21 (Reuters) - KBC GROEP NV:
* KBC‘S CAPITAL REMAINS WELL ABOVE MINIMUM REQUIREMENTS
* KBC HAS BEEN INFORMED BY EUROPEAN CENTRAL BANK OF ITS NEW MINIMUM CAPITAL REQUIREMENTS
* COMBINED OVERALL FULLY LOADED CET1 REQUIREMENT FOR KBC (UNDER DANISH COMPROMISE) OF 10.6%
* ECB HAS FORMALLY NOTIFIED KBC OF ITS DECISION TO MAINTAIN PILLAR 2 REQUIREMENT (P2R) AT 1.75% CET1
* ECB HAS FORMALLY NOTIFIED KBC OF ITS DECISION TO MAINTAIN PILLAR 2 GUIDANCE (P2G) AT 1.0% CET1 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)