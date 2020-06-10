Healthcare
June 10, 2020 / 11:44 AM / Updated 34 minutes ago

BRIEF-KCC Estimates Cristobal Insured Losses Will Be Close To $150 Mln

1 Min Read

June 10 (Reuters) - KAREN CLARK & COMPANY

* ESTIMATES THAT THE INSURED LOSS FROM TROPICAL STORM CRISTOBAL WILL BE CLOSE TO $150 MILLION

* KCC CRISTOBAL ESTIMATE INCLUDES PRIVATELY INSURED WIND AND STORM SURGE DAMAGE TO RESIDENTIAL, COMMERCIAL, INDUSTRIAL PROPERTIES, AUTOMOBILES

* KCC SAYS RESTORING POWER AFTER TROPICAL STORM CRISTOBAL DAMAGE HAS BEEN COMPLICATED BY RESTRICTIONS DUE TO COVID-19

* KCC SAYS NO MAJOR STRUCTURAL DAMAGE EXPECTED FROM CRISTOBAL’S MAXIMUM SUSTAINED WINDS, BUT POWER OUTAGES REPORTED IN MISSISSIPPI, LOUISIANA, ALABAMA

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