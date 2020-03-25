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March 25, 2020 / 8:14 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Keller Says Trading Jan And Feb Largely Unaffected By Covid-19

1 Min Read

March 25 (Reuters) - Keller Group PLC:

* KELLER GROUP PLC - STATEMENT ON THE BUSINESS IMPACT OF THE COVID-19

* KELLER GROUP PLC - TRADING IN JANUARY AND FEBRUARY WAS LARGELY UNAFFECTED BY COVID-19 AND WAS MARGINALLY AHEAD OF OUR EXPECTATIONS.

* KELLER GROUP - IN LATE MARCH, MARKET CONDITIONS DETERIORATED SWIFTLY, IMPACTED TRADING, PARTICULARLY IN EUROPEAN COUNTRIES WITHIN OUR EMEA DIVISION

* KELLER GROUP PLC - IN OUR APAC DIVISION, UP UNTIL NOW TRADING HAS BEEN ONLY MODERATELY IMPACTED

* KELLER GROUP PLC - TRADING OUTLOOK HAS BECOME UNCERTAIN.

* KELLER GROUP PLC - IT IS TOO EARLY TO PROVIDE EARNINGS GUIDANCE IN RELATION TO REMAINDER OF CURRENT FINANCIAL YEAR. Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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