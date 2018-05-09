FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 9, 2018 / 12:37 PM / in 20 minutes

BRIEF-Kelt Reports Q1 FFO Per Share C$0.25

Reuters Staff

1 Min Read

May 9 (Reuters) - Kelt Exploration Ltd:

* KELT REPORTS FINANCIAL AND OPERATING RESULTS FOR THE THREE MONTHS ENDED MARCH 31, 2018

* Q1 FFO PER SHARE C$0.25

* FORECASTING FUNDS FROM OPERATIONS IN 2018 OF $215.0 MILLION

* HAS NOT CHANGED ITS 2018 AVERAGE PRODUCTION GUIDANCE OF 28,500 TO 29,500 BOE PER DAY

* SAYS BOARD OF DIRECTORS HAVE AGREED TO INCREASE 2018 CAPITAL EXPENDITURE BUDGET BY $65.0 MILLION

* WELL POSITIONED FINANCIALLY TO EXECUTE ITS CAPITAL PROGRAM DURING REMAINDER OF 2018

* CURRENTLY UNHEDGED IN 2018

* QTRLY COMBINED AVERAGE DAILY PRODUCTION OF 26,978 BOE/D VERSUS 20,204 BOE/D Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.