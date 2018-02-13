BRIEF-Kemper To Acquire Infinity In $1.4 Billion Transaction

Feb 13 (Reuters) - Kemper Corp:
* KEMPER CORP - DEAL FOR $129.00 PER SHARE
* KEMPER CORP - TRANSACTION IS EXPECTED TO BE ACCRETIVE TO KEMPER‘S EPS IN FIRST YEAR AFTER CLOSE
* KEMPER CORP - KEMPER WILL ACQUIRE INFINITY IN A CASH AND STOCK TRANSACTION
* KEMPER CORP - UNDER TERMS, INFINITY SHAREHOLDERS WILL RECEIVE $51.60 IN CASH AND 1.2019 KEMPER COMMON SHARES FOR EACH SHARE OF INFINITY COMMON STOCK
* KEMPER CORP - TRANSACTION EXPECTED TO BE ACCRETIVE TO YEAR TWO EPS BY MORE THAN 10%, EXCLUDING RESTRUCTURING AND ONE-TIME ITEMS
* KEMPER CORP - TRANSACTION IS EXPECTED TO BE ACCRETIVE TO YEAR TWO EPS BY MORE THAN 10%, EXCLUDING RESTRUCTURING AND ONE-TIME ITEMS
* KEMPER CORP - DEAL EXPECTED TO RESULT IN ANNUAL PRE-TAX COST SAVINGS OF APPROXIMATELY $55 MILLION, AND AN ADDITIONAL $5 TO $10 MILLION OF PRE-TAX EARNINGS
* KEMPER - EXPECTS TO FUND CASH PORTION OF CONSIDERATION WITH A COMBINATION OF CASH ON HAND FROM COMBINED COMPANIES AND OTHER INTERNAL RESOURCES
* KEMPER CORP - FOLLOWING DEAL CLOSE, INFINITY SHAREHOLDERS EXPECTED TO OWN APPROXIMATELY 20% OF COMBINED COMPANY ON A PRO FORMA BASIS
* KEMPER - AGREEMENT CONTAINS ELECTION PROCEDURE ALLOWING EACH INFINITY SHAREHOLDER TO SEEK ALL CASH OR ALL STOCK, SUBJECT TO PRORATION AND ADJUSTMENT
* KEMPER CORP - AT DEAL CLOSING, CO WILL INCREASE ITS CURRENT BOARD OF DIRECTORS BY ONE SEAT AND SELECT A DIRECTOR FROM INFINITY TO JOIN KEMPER BOARD
* KEMPER- NO ADDITIONAL FINANCING RESOURCES NEEDED TO CONSUMMATE DEAL, ALTHOUGH CO MAY EXPLORE ISSUING INSTITUTIONAL TERM LOAN PRIOR TO CLOSE OF DEAL
* KEMPER CORP - UPON DEAL COMPLETION, INFINITY‘S SENIOR MANAGEMENT TEAM TO BE INTEGRATED INTO NEWLY-COMBINED ORGANIZATION Source text for Eikon: Further company coverage: