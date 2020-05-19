Healthcare
May 19, 2020 / 11:56 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Kempharm Receives Day-74 Letter For Kp415 NDA

1 Min Read

May 19 (Reuters) - KemPharm Inc:

* KEMPHARM RECEIVES DAY-74 LETTER FOR KP415 NDA

* KEMPHARM INC - LETTER STATED THAT NDA FOR KP415 IS SUFFICIENTLY COMPLETE TO PERMIT A SUBSTANTIVE REVIEW BY FDA

* KEMPHARM INC - DAY-74 LETTER STATED TARGET GOAL DATE UNDER PRESCRIPTION DRUG USER FEE ACT (PDUFA) IS MARCH 2, 2021

* KEMPHARM INC - DAY-74 LETTER INDICATED THAT FDA IS NOT CURRENTLY PLANNING TO HOLD AN ADVISORY COMMITTEE TO DISCUSS KP415 NDA Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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