BRIEF-KemPharm Reports Q1 Loss Per Share $1.77

May 10 (Reuters) - KemPharm Inc:
* KEMPHARM ANNOUNCES POSITIVE, TOPLINE RESULTS FROM AN INTRAVENOUS HUMAN ABUSE POTENTIAL TRIAL WITH KP415 PRODRUG; REPORTS Q1 2018 RESULTS
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.70 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* NO STATISTICALLY SIGNIFICANT DIFFERENCE IN MEAN DRUG LIKING E(MAX) BETWEEN KP415 PRODRUG (57 POINTS) AND PLACEBO (54 POINTS)
* KP415 PRODRUG DEMONSTRATED STATISTICALLY SIGNIFICANT DIFFERENCES COMPARED TO D-METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE IN PRIMARY ENDPOINT Source text for Eikon: Further company coverage: