BRIEF-Kendrion Withdraws Dividend

April 7 (Reuters) - KENDRION NV:
* ON IMPACT FROM COVID-19 ON KENDRION
* PROPOSAL FOR PAYMENT OF DIVIDEND WITHDRAWN AS A PRECAUTIONARY MEASURE TO PRESERVE CASH POSITION
* CONFIDENCE IN STRONG LIQUIDITY POSITION AND POST-COVID BUSINESS OUTLOOK
* KENDRION’S LIQUIDITY REMAINS STRONG WITH AROUND EUR 15 MILLION CASH AND EUR 50 MILLION UNDRAWN COMMITTED FACILITIES
* UNTIL RECENTLY, THE ADVERSE IMPACT ON REVENUES AND PROFITABILITY BECAUSE OF THE COVID-19 PANDEMIC HAS BEEN LIMITED
* WITH DECISION BY MOST CAR MANUFACTURERS TO TEMPORARILY DISCONTINUE PRODUCTION, CO OBSERVES NEGATIVE IMPACT ON REVENUES, ORDER INTAKE IN EUROPE AND U.S. FOR ITS AUTOMOTIVE BUSINESS GOING FORWARD
* ITS INDUSTRIAL BUSINESSES AND OPERATIONS IN CHINA HAVE SEEN LESS OF AN IMPACT SO FAR Source text : bit.ly/2JJl8rD Further company coverage: (Gdansk Newsroom)