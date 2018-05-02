BRIEF-Kennametal Reports Q3 Adjusted Earnings Per Share $0.70

May 2 (Reuters) - Kennametal Inc:
* KENNAMETAL ANNOUNCES STRONG FISCAL 2018 THIRD QUARTER RESULTS
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.74 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* PRICE REALIZATION OUTPACED RAW MATERIAL INFLATION IN QUARTER; TREND EXPECTED TO CONTINUE FOR FISCAL YEAR
* SEES FY ORGANIC SALES GROWTH AT TOP END OF PRIOR OUTLOOK OF 9 TO 11 PERCENT
* COMPANY NOW EXPECTS FY FREE OPERATING CASH FLOW TO BE $60 TO $75 MILLION
* BOARD OF DIRECTORS DECLARED A QUARTERLY CASH DIVIDEND OF $0.20 PER SHARE
* FY FREE OPERATING CASH FLOW INCLUDES EXPECTED NET CAPITAL EXPENDITURES NEAR LOW END OF PREVIOUS OUTLOOK OF $210 TO $230 MILLION
* EXPECT TO SEE INCREASED BENEFITS FROM MODERNIZATION INITIATIVES GOING FORWARD IN LINE WITH MULTI-YEAR PLAN
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.57 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: