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February 28, 2018 / 2:30 PM / Updated 14 hours ago

BRIEF-Kennedy Wilson Announces Offering Of Additional $250 Mln Principal Amount Of 5.875 Pct Senior Notes Due 2024

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - Kennedy-Wilson Holdings Inc:

* KENNEDY WILSON ANNOUNCES OFFERING OF AN ADDITIONAL $250.0 MILLION PRINCIPAL AMOUNT OF 5.875% SENIOR NOTES DUE 2024

* KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC - TO USE NET PROCEEDS FROM ADDITIONAL NOTES TO REPAY ENTIRE AMOUNT CURRENTLY DRAWN UNDER ITS REVOLVING CREDIT FACILITY

* KENNEDY-WILSON HOLDINGS SAYS‍ TO USE NET PROCEEDS FROM ADDITIONAL NOTES TO REPAY PORTION OF AMOUNT OUTSTANDING UNDER ITS TERM LOAN FACILITY​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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