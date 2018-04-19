FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 19, 2018 / 10:31 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Kennedy-Wilson - Co,Partners Are Under Binding Contracts To Buy Properties ,Development Sites In Western U.S. And Ireland For $224 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

April 19 (Reuters) - Kennedy-Wilson Holdings Inc:

* KENNEDY-WILSON - AS OF APRIL 18, CO,PARTNERS ARE UNDER BINDING CONTRACTS TO BUY PROPERTIES ,DEVELOPMENT SITES IN WESTERN U.S. AND IRELAND FOR $224 MILLION

* KENNEDY-WILSON - AS OF APRIL 18, CO, PARTNERS ARE UNDER SEPARATE BINDING CONTRACTS TO SELL PROPERTIES IN WESTERN U.S., U.K. & ITALY FOR $529 MILLION

* KENNEDY-WILSON SAYS EXPECTS PRE-TAX GAIN ON SALE FROM TRANSACTIONS TO BE ABOUT $102 MILLION - SEC FILING

* KENNEDY-WILSON - CURRENTLY EXPECTS TO RECEIVE ABOUT $195 MILLION IN NET PROCEEDS FROM REAL ESTATE TRANSACTIONS Source text: (bit.ly/2JYT2HY) Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.