Healthcare
June 22, 2020 / 12:39 PM / a few seconds ago

BRIEF-Keppel Corporation Announces Termination Of Contract With Awilco

1 Min Read

June 22 (Reuters) - Keppel Corporation Ltd:

* KEPPEL CORPORATION ANNOUNCES TERMINATION OF CONTRACT WITH AWILCO

* KEPPEL FELS ISSUED NOTICE OF TERMINATION OF CONTRACT TO AWILCO & COMMENCED ARBITRATION TO ENFORCE ITS RIGHTS AGAINST AWILCO

* KEPPEL FELS DOES NOT EXPECT ANY REVERSAL OF REVENUE RECOGNISED IN RESPECT OF CONTRACT

* KEPPEL FELS ENTITLED TO TERMINATE CONTRACT, RETAIN ALL PAYMENTS RECEIVED TO DATE, SEEK COMPENSATION FOR WORK DONE Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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