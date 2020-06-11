Healthcare
June 11, 2020 / 12:59 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Keppel Corporation Updates On Discussions With Brazilian Authorities

1 Min Read

June 11 (Reuters) - Keppel Corporation Ltd:

* UPDATES ON DISCUSSIONS WITH BRAZILIAN AUTHORITIES

* BEEN BROUGHT TO CO’S ATTENTION THAT OFFICE OF COMPTROLLER GENERAL OF BRAZIL PUBLISHED A NOTICE IN OFFICIAL GAZETTE

* NOTICE STATES COMPTROLLER GENERAL OF BRAZIL INITIATED ADMINISTRATIVE ENFORCEMENT PROCEDURE AGAINST KOM, PRISMATIC SERVICES, AMONG OTHERS

* PROCEDURE OVER ALLEGED IRREGULARITIES UNDER BRAZILIAN ANTI-CORRUPTION STATUTE

* UNDERSTANDS FROM CGU THAT AEP WILL NOT AFFECT ONGOING NEGOTIATIONS WITH BRAZIL AUTHORITIES

* BEEN ADVISED THAT CGU WOULD CARRY OUT FURTHER INTERNAL INVESTIGATIONS

* NEITHER NOTICE NOR ANY SUMMONS HAS BEEN SERVED ON ANY OF FOREGOING ENTITIES TO-DATE Source text for Eikon: Further company coverage:

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