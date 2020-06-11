BRIEF-Keppel Corporation Updates On Discussions With Brazilian Authorities

June 11 (Reuters) - Keppel Corporation Ltd:
* BEEN BROUGHT TO CO’S ATTENTION THAT OFFICE OF COMPTROLLER GENERAL OF BRAZIL PUBLISHED A NOTICE IN OFFICIAL GAZETTE
* NOTICE STATES COMPTROLLER GENERAL OF BRAZIL INITIATED ADMINISTRATIVE ENFORCEMENT PROCEDURE AGAINST KOM, PRISMATIC SERVICES, AMONG OTHERS
* PROCEDURE OVER ALLEGED IRREGULARITIES UNDER BRAZILIAN ANTI-CORRUPTION STATUTE
* UNDERSTANDS FROM CGU THAT AEP WILL NOT AFFECT ONGOING NEGOTIATIONS WITH BRAZIL AUTHORITIES
* BEEN ADVISED THAT CGU WOULD CARRY OUT FURTHER INTERNAL INVESTIGATIONS
* NEITHER NOTICE NOR ANY SUMMONS HAS BEEN SERVED ON ANY OF FOREGOING ENTITIES TO-DATE Source text for Eikon: Further company coverage: