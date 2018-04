April 16 (Reuters) - Keppel DC REIT:

* Q1 GROSS REVENUE S$38 MILLION VERSUS S$32.2 MILLION

* QTRLY NET PROPERTY INCOME S$34.1 MILLION, UP 18.2 PERCENT

* Q1 DISTRIBUTION PER UNIT (DPU) OF 1.80 SINGAPORE CENTS