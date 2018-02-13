FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Pyeongchang 2018
The Trump Effect
Politics
North Korea
Earnings
Myanmar
Consumer Goods and Retail
February 13, 2018 / 6:52 AM / in 9 hours

BRIEF-Kering Says Will Retain 15.70 Percent Of Puma's Share Capital Following Spin-Off

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 13 (Reuters) - Kering:

* SAYS KERING AND ARTEMIS UNDERTAKE TO RETAIN THEIR STAKE IN PUMA FOR SIX AND 12 MONTHS RESPECTIVELY FROM THE PAYMENT DATE OF SHARES IN PUMA TO KERING SHAREHOLDERS

* SAYS KERING AND ARTEMIS DECLARE THAT THEY WILL ACT IN CONCERT VIS-A-VIS PUMA POST-COMPLETION OF THE DISTRIBUTION IN KIND

* SAYS KERING RESERVES THE POSSIBILITY TO PURCHASE PUMA SHARES POST-COMPLETION OF THE DISTRIBUTION IN KIND DEPENDING ON MARKET CONDITIONS

* SAYS WILL RETAIN 15.70 PERCENT OF PUMA‘S SHARE CAPITAL AND 15.85 PERCENT OF THE SHARES OUTSTANDING AND VOTING RIGHTS OF PUMA FOLLOWING SPIN-OFF TO SHAREHOLDERS Further company coverage: (Reporting by paris.newsroom@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.