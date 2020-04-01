BRIEF-Keros Therapeutics Sees IPO Of Up To 5 Million Shares

April 1 (Reuters) - Keros Therapeutics Inc:
* KEROS THERAPEUTICS INC SEES IPO OF UP TO 5.0 MILLION SHARES PRICED BETWEEN $14.00 AND $16.00 PER SHARE - SEC FILING
* KEROS THERAPEUTICS INC SAYS INTENDS TO USE ABOUT $8.1 MILLION OF IPO PROCEEDS TO ADVANCE CLINICAL DEVELOPMENT OF KER-050
* KEROS THERAPEUTICS INC SAYS INTENDS TO USE ABOUT $13.1 MILLION OF IPO PROCEEDS TO ADVANCE CLINICAL DEVELOPMENT OF KER-047
* KEROS THERAPEUTICS INC SAYS INTENDS TO USE ABOUT $5.3 MILLION OF IPO PROCEEDS TO ADVANCE KER-012 INTO CLINICAL DEVELOPMENT Source: (bit.ly/2Jxq9nc) Further company coverage: