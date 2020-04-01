Healthcare
April 1, 2020 / 10:42 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Keros Therapeutics Sees IPO Of Up To 5 Million Shares

1 Min Read

April 1 (Reuters) - Keros Therapeutics Inc:

* KEROS THERAPEUTICS INC SEES IPO OF UP TO 5.0 MILLION SHARES PRICED BETWEEN $14.00 AND $16.00 PER SHARE - SEC FILING

* KEROS THERAPEUTICS INC SAYS INTENDS TO USE ABOUT $8.1 MILLION OF IPO PROCEEDS TO ADVANCE CLINICAL DEVELOPMENT OF KER-050

* KEROS THERAPEUTICS INC SAYS INTENDS TO USE ABOUT $13.1 MILLION OF IPO PROCEEDS TO ADVANCE CLINICAL DEVELOPMENT OF KER-047

* KEROS THERAPEUTICS INC SAYS INTENDS TO USE ABOUT $5.3 MILLION OF IPO PROCEEDS TO ADVANCE KER-012 INTO CLINICAL DEVELOPMENT Source: (bit.ly/2Jxq9nc) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below