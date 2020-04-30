Healthcare
April 30, 2020 / 8:19 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Kerry Group CEO draws confidence from rebound in Chinese trading

1 Min Read

April 30 (Reuters) - Kerry Group PLC:

* KERRY GROUP CEO SAYS CHINA TASTE & NUTRITION UNIT VOLUMES IN APRIL IN LINE WITH LAST YEAR AFTER CIRCA 30% Q1 FALL

* KERRY GROUP CEO AT A GLOBAL LEVEL, TRADING IN FOOD SERVICE CHANNEL IN APRIL BACK BY TWO-THIRDS FROM LAST YEAR

* KERRY GROUP CEO SAYS SEEING GOOD MID-SINGLE DIGIT Y/Y GROWTH IN APRIL IN TASTE & NUTRITION RETAIL CHANNEL

* KERRY GROUP CEO SAYS SEEING HIGH DEGREE OF VOLATILITY BY CATEGORY IN CONSUMER FOODS BUSINESS

* KERRY GROUP CEO SAYS RECOVERY IN CHINA TRADING GIVES US CONFIDENCE AS TO HOW LIFTING OF RESTRICTIONS WILL PLAY OUT

* KERRY GROUP CEO SAYS THERE WILL BE PRESSURE ON PRICING WITH ELEMENT OF TRADING DOWN BY CUSTOMERS

* KERRY GROUP CEO SAYS SEES ANY PRICE PRESSURES AS AN OPPORTUNITY FOR KERRY

* KERRY GROUP CEO SAYS CONFIDENT WE WILL DO SOME BOLT ON TRANSACTIONS, SEES NO LET UP IN M&A ACTIVITY Further company coverage: (Reporting By Padraic Halpin)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below