BRIEF-Kesko to sell Indoor Group Oy

June 20 (Reuters) - KESKO OYJ
* KESKO TO SELL INDOOR GROUP OY, RESPONSIBLE FOR ASKO AND SOTKA
* HAS SIGNED AN AGREEMENT TO SELL INDOOR GROUP, WHICH IS RESPONSIBLE FOR ASKO AND SOTKA FURNITURE TRADE CHAINS
* DEBT FREE PRICE OF SALE, STRUCTURED AS A SHARE TRANSACTION, IS EUR 67 MILLION
* WHEN TRANSACTION IS COMPLETED, KESKO CORPORATION WILL RECORD A PROFIT OF EUR 15 MILLION ON DIVESTMENT
* TRANSACTION WILL BE COMPLETED ON 30 JUNE 2017. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)