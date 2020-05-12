Healthcare
May 12, 2020 / 4:52 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Keyrus Q1 Revenue Down At 70.6 Million Euros

1 Min Read

May 12 (Reuters) - KEYRUS SA:

* Q1 CONSOLIDATED REVENUE EUR 70.6 MILLION VERSUS EUR 74.1 MILLION YEAR AGO

* ON CORONAVIRUS: PURSUIT OF OUR OPERATIONS IS NOT CALLED INTO QUESTION

* CONFIRMS ABILITY TO ENSURE CONTINUITY OF OPERATIONS FOR CURRENT FY

* ON CORONAVIRUS: INSIGNIFICANT IMPACT IN US, 30% DECREASE IN ACTIVITY IN FRANCE, AND 50% IN COUNTRIES LIKE SPAIN OR ISRAEL

* ON CORONAVIRUS: COMMERCIAL ACTIVITY IS VERY SLOWED DOWN IN DIFFERENT REGIONS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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