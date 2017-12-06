FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Keysight Technologies Reports Q4 NON-GAAP EPS $0.71
Sections
Featured
Inmate deaths show 'torturous' Taser use
Reuters Investigates
Inmate deaths show 'torturous' Taser use
Olympic ban strengthens Putin's re-election hand
Russia
Olympic ban strengthens Putin's re-election hand
The Force could be with Disney-Fox deal
Breakingviews
The Force could be with Disney-Fox deal
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
December 6, 2017 / 9:37 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Keysight Technologies Reports Q4 NON-GAAP EPS $0.71

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 6 (Reuters) - Keysight Technologies Inc:

* KEYSIGHT TECHNOLOGIES REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL 2017 RESULTS

* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.71

* Q4 GAAP LOSS PER SHARE $0.20

* Q4 REVENUE $878 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $885.5 MILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.64 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES Q1 2018 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.29 TO $0.43

* SEES Q1 2018 REVENUE $762 MILLION TO $802 MILLION

* KEYSIGHT - FIRST HALF OF 2018 REVENUE EXPECTED TO BE ABOUT $1,748 MILLION & NON-GAAP REVENUE FOR FIRST HALF OF 2018 EXPECTED TO BE ABOUT $1,775 MILLION

* - NON-GAAP EARNINGS PER SHARE FOR FIRST HALF OF 2018 ARE EXPECTED TO BE APPROXIMATELY $1.29

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.61, REVENUE VIEW $864.1 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.