BRIEF-Keysight Technologies Reports Q4 NON-GAAP EPS $0.71

Dec 6 (Reuters) - Keysight Technologies Inc:
* KEYSIGHT TECHNOLOGIES REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL 2017 RESULTS
* Q4 REVENUE $878 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $885.5 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.64 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* KEYSIGHT - FIRST HALF OF 2018 REVENUE EXPECTED TO BE ABOUT $1,748 MILLION & NON-GAAP REVENUE FOR FIRST HALF OF 2018 EXPECTED TO BE ABOUT $1,775 MILLION
* - NON-GAAP EARNINGS PER SHARE FOR FIRST HALF OF 2018 ARE EXPECTED TO BE APPROXIMATELY $1.29
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.61, REVENUE VIEW $864.1 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: