FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 9, 2018 / 10:56 AM / in 37 minutes

BRIEF-Keytruda Monotherapy Met Primary Endpoint In Phase 3 Study, Significantly Improving OS As First-Line Therapy In Locally Advanced Or Metastatic NSCLC Patients Expressing PD-L1 In At Least 1 Pct Of Tumor Cells

Reuters Staff

1 Min Read

April 9 (Reuters) - Merck & Co Inc:

* KEYTRUDA® (PEMBROLIZUMAB) MONOTHERAPY MET PRIMARY ENDPOINT IN PHASE 3 KEYNOTE-042 STUDY, SIGNIFICANTLY IMPROVING OS AS FIRST-LINE THERAPY IN LOCALLY ADVANCED OR METASTATIC NSCLC PATIENTS EXPRESSING PD-L1 IN AT LEAST 1 PERCENT OF TUMOR CELLS

* SAFETY PROFILE OF KEYTRUDA IN PHASE 3 TRIAL WAS CONSISTENT

* PHASE 3 KEYNOTE-042 TRIAL WILL CONTINUE TO EVALUATE PROGRESSION-FREE SURVIVAL (PFS), WHICH IS A SECONDARY ENDPOINT Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.