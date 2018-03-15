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March 15, 2018 / 8:27 PM / in 16 hours

BRIEF-Keyw Reports Q4 Gaap Earnings Per Share $0.32 From Continuing Operations

Reuters Staff

1 Min Read

March 15 (Reuters) - Keyw Holding Corp:

* KEYW REPORTS FOURTH-QUARTER AND FISCAL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS

* Q4 REVENUE $126.9 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $124.1 MILLION

* Q4 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.32 FROM CONTINUING OPERATIONS

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.03 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* ‍COMPANY ISSUES FISCAL 2018 FINANCIAL GUIDANCE​

* ‍TOTAL BACKLOG AT DECEMBER 31, 2017, OF $1.2 BILLION, COMPARED WITH TOTAL BACKLOG AT SEPTEMBER 30, 2017, OF $1.3 BILLION​

* SEES ‍FISCAL 2018 REVENUE $495 MILLION - $515 MILLION​

* FY2018 REVENUE VIEW $504.7 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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