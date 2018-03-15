BRIEF-Keyw Reports Q4 Gaap Earnings Per Share $0.32 From Continuing Operations

March 15 (Reuters) - Keyw Holding Corp:
* KEYW REPORTS FOURTH-QUARTER AND FISCAL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS
* Q4 REVENUE $126.9 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $124.1 MILLION
* Q4 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.32 FROM CONTINUING OPERATIONS
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.03 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* TOTAL BACKLOG AT DECEMBER 31, 2017, OF $1.2 BILLION, COMPARED WITH TOTAL BACKLOG AT SEPTEMBER 30, 2017, OF $1.3 BILLION
* SEES FISCAL 2018 REVENUE $495 MILLION - $515 MILLION
* FY2018 REVENUE VIEW $504.7 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)