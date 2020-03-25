Healthcare
March 25, 2020 / 8:04 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Keywords Studios To Delay FY Results Announcement

1 Min Read

March 25 (Reuters) - Keywords Studios PLC:

* KEYWORDS STUDIOS PLC - DECIDED TO DELAY FY RESULTS ANNOUNCEMENT

* KEYWORDS STUDIOS PLC - GROUP WILL REPORT NO EARLIER THAN 6 APRIL 2020

* KEYWORDS STUDIOS - TRADING IN 2020 STARTED IN LINE WITH MARKET EXPECTATIONS FOR FULL YEAR, WITH ONLY MINIMAL IMPACT FROM COVID-19 IN FIRST TWO MONTHS

* KEYWORDS STUDIOS PLC - DO EXPECT DISRUPTION TO PROVISION OF OUR SERVICES DUE TO COVID-19 PANDEMIC

* KEYWORDS STUDIOS PLC - ANTICIPATE UNDERLYING DRIVERS OF GROWTH ACROSS VIDEO GAMES MARKET TO REMAIN INTACT Source text for Eikon: Further company coverage:

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