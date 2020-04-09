Healthcare
April 9, 2020 / 12:04 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Kezar Provides Statement Regarding Covid-19 Pandemic

1 Min Read

April 9 (Reuters) - Kezar Life Sciences Inc:

* KEZAR PROVIDES STATEMENT REGARDING COVID-19 PANDEMIC

* KEZAR LIFE SCIENCES INC - ANTICIPATE DELAYS IN OUR PREVIOUSLY ANTICIPATED CLINICAL DEVELOPMENT AND DATA RELEASE MILESTONES FOR KZR-616

* KEZAR LIFE SCIENCES INC - AS PHASE 1B PORTION OF OUR MISSION STUDY IS OPEN-LABEL, CO WILL CONTINUE TO RECEIVE DATA DURING COURSE OF 2020

* KEZAR LIFE SCIENCES INC - BELIEVE BALANCE WILL BE SUFFICIENT TO FULLY FUND COMPANY INTO Q3 OF 2022 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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