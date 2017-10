Aug 8 (Reuters) - Kia Lim Bhd

* Updates on fire incident at Syarikat Kia Lim Kilang Batu Bata Sdn. Bhd on 10 February 2017

* Maphilindo International informed Syarikat Kia Lim Kilang Batu Bata that insurer agreed to compensate settlement of rm1.5 million for claim