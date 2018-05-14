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May 14, 2018 / 8:33 PM / in 2 hours

BRIEF-Kilroy Realty Agrees To Sell $250 Mln Of Senior Unsecured Notes Due 2026

Reuters Staff

1 Min Read

May 14 (Reuters) - Kilroy Realty Corp:

* PRESS RELEASE - KILROY REALTY, L.P. AGREES TO SELL $250 MILLION OF SENIOR UNSECURED NOTES DUE 2026

* KILROY REALTY CORP - OPERATING PARTNERSHIP EXPECTS TO ISSUE $50 MILLION PRINCIPAL AMOUNT OF 4.30% SENIOR UNSECURED NOTES BY JULY 20, 2018

* KILROY REALTY CORP - OPERATING PARTNERSHIP EXPECTS TO ISSUE $200 MILLION PRINCIPAL AMOUNT OF 4.35% SENIOR UNSECURED NOTES BY OCTOBER 22, 2018

* KILROY REALTY CORP - 2018 SERIES A WILL PAY INTEREST SEMI-ANNUALLY AT A RATE OF 4.30% PER ANNUM AND MATURE ON JULY 18, 2026

* KILROY REALTY CORP - 2018 SERIES B WILL PAY INTEREST SEMI-ANNUALLY AT A RATE OF 4.35% PER ANNUM AND MATURE ON OCTOBER 18, 2026 Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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