BRIEF-Kimball International Q3 Earnings Per Share $0.16

Kimball International Inc:
* KIMBALL INTERNATIONAL, INC. REPORTS THIRD QUARTER FISCAL YEAR 2018 RESULTS
* CONSOLIDATED ORGANIC ORDERS INCREASED APPROXIMATELY 30% IN APRIL OVER PRIOR YEAR
* ESTIMATE THAT HIGHER TRANSPORTATION AND COMMODITY COSTS REDUCED OUR OPERATING INCOME BY APPROXIMATELY $1.9 MILLION IN OUR Q3
* KIMBALL INTERNATIONAL - REASSESSED OUR PREVIOUSLY DISCLOSED FINANCIAL TARGETS
* SEES OVER NEXT THREE TO FIVE YEARS, SALES OF MID-SINGLE DIGIT ORGANIC GROWTH ANNUALLY
* SEES OVER NEXT THREE TO FIVE YEARS, EPS GROWTH OF 2X TO 2.5X SALES GROWTH Source text for Eikon: Further company coverage: