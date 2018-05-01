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May 1, 2018 / 8:57 PM / Updated 44 minutes ago

BRIEF-Kimball International Q3 Earnings Per Share $0.16

Reuters Staff

1 Min Read

Kimball International Inc:

* KIMBALL INTERNATIONAL, INC. REPORTS THIRD QUARTER FISCAL YEAR 2018 RESULTS

* Q3 REVENUE ROSE 3 PERCENT TO $157.9 MILLION

* CONSOLIDATED ORGANIC ORDERS INCREASED APPROXIMATELY 30% IN APRIL OVER PRIOR YEAR

* ESTIMATE THAT HIGHER TRANSPORTATION AND COMMODITY COSTS REDUCED OUR OPERATING INCOME BY APPROXIMATELY $1.9 MILLION IN OUR Q3

* KIMBALL INTERNATIONAL - REASSESSED OUR PREVIOUSLY DISCLOSED FINANCIAL TARGETS

* SEES OVER NEXT THREE TO FIVE YEARS, SALES OF MID-SINGLE DIGIT ORGANIC GROWTH ANNUALLY

* SEES OVER NEXT THREE TO FIVE YEARS, EPS GROWTH OF 2X TO 2.5X SALES GROWTH Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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