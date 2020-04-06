Healthcare
April 6, 2020 / 10:21 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Kimco Realty Says CEO Conor Flynn Tested Positive For Covid-19

1 Min Read

April 6 (Reuters) - Kimco Realty Corp:

* KIMCO REALTY - ON APRIL 3,CO ANNOUNCED THAT CONOR FLYNN, CO’S CEO, TESTED POSITIVE FOR CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

* KIMCO REALTY CORP - FLYNN HAS CONTINUED TO PERFORM HIS RESPONSIBILITIES AS CHIEF EXECUTIVE OFFICER AT ALL TIMES

* KIMCO REALTY - FULL SUCCESSION PLANS FOR SENIOR EXECUTIVES INCLUDING TEMPORARY DELEGATION OF RESPONSIBILITIES TO OTHER LEADERS WITHIN ORGANIZATION Source text: [bit.ly/34kHpFF] Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below