FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 18, 2018 / 8:15 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Kinder Morgan Canada Ltd Generated Earnings Per Restricted Voting Share Of $0.10 in Q1

Reuters Staff

2 Min Read

April 18 (Reuters) - Kinder Morgan Canada Ltd:

* KINDER MORGAN CANADA LIMITED DECLARES DIVIDENDS AND ANNOUNCES RESULTS FOR FIRST QUARTER OF 2018

* IN Q1, KML GENERATED EARNINGS PER RESTRICTED VOTING SHARE OF $0.10

* AS OF END OF QUARTER, TRANS MOUNTAIN EXPANSION PROJECT SPEND TOTALED ABOUT $1.1 BILLION ON A CUMULATIVE BASIS

* SAYS “SEEKS CLARITY ON PATH FORWARD, SHAREHOLDER PROTECTION ON TRANS MOUNTAIN EXPANSION PROJECT”

* KML HAD A “STRONG” Q1 DUE TO ITS DIVERSE PORTFOLIO OF FEE-BASED ASSETS AND RESILIENT CASH FLOWS

* QTRLY REVENUES $164.2 MILLION VERSUS $164.5 MILLION

* PIPELINES AND TERMINALS SEGMENTS’ COMBINED PERFORMANCE FOR Q1 OF 2018 WAS 6 PERCENT HIGHER THAN SAME PERIOD DURING 2017

* SAYS “DEMAND FOR OUR PIPELINES CONTINUES TO BE STRONG”

* FOR 2018, KML’S BUDGET CONTEMPLATES AN ANNUALIZED DIVIDEND OF $0.65 PER RESTRICTED VOTING SHARE

* FOR 2018, KML BUDGETED TO INVEST ABOUT $1.9 BILLION IN EXPANSION PROJECTS AND OTHER DISCRETIONARY SPENDING

* FOR 2018, KML ESTIMATES EVERY $0.01 CHANGE IN CANADIAN-TO-U.S. DOLLAR EXCHANGE RATE WOULD IMPACT DCF BY ABOUT $1 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.