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April 18, 2018 / 10:25 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Kinder Morgan Says Continues To Look At Western Canadian Midstream Assets In Longer Term For M&A - Conf Call

Reuters Staff

1 Min Read

April 18 (Reuters) - Kinder Morgan Inc:

* KINDER MORGAN ON TRANS MOUNTAIN EXPANSION PROJECT SAYS EVENTS OF LAST 10 DAYS CONFIRMED VIEW THAT INVESTMENT MAY BE UNTENABLE - CONF CALL

* KINDER MORGAN - CONFIRMS DISCUSSIONS HAVE COMMENCED WITH ALL LEVELS OF GOVERNMENT ON THE TRANS MOUNTAIN EXPANSION PROJECT - CONF CALL

* KINDER MORGAN - DEPENDING ON WHAT HAPPENS WITH CAPEX, THERE MAY BE OPPORTUNITY TO BUYBACK SHARES OR PAY DOWN DEBT- CONF CALL

* KINDER MORGAN - WE ARE IN A PERIOD OF CONSIDERABLE TRANS MOUNTAIN UNCERTAINTY; THEREFORE MAKES IT DIFFICULT TO EVALUATE M&A ACTIVITY - CONF CALL

* KINDER MORGAN - CONTINUES TO LOOK AT WESTERN CANADIAN MIDSTREAM ASSETS IN LONGER TERM FOR M&A - CONF CALL Further company coverage:

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