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March 15, 2018 / 7:07 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Kinder Morgan Statement On Federal Energy Regulatory Commission Notice Of Proposed Rulemaking On The Tax Cuts And Jobs Act

Reuters Staff

1 Min Read

March 15 (Reuters) - Kinder Morgan Inc:

* KINDER MORGAN STATEMENT ON FEDERAL ENERGY REGULATORY COMMISSION NOTICE OF PROPOSED RULEMAKING ON THE TAX CUTS AND JOBS ACT

* KINDER MORGAN INC - ‍MANY OF RATES SET ON NEGOTIATED RATE ARRANGEMENTS THAT CO BELIEVES SHOULD NOT BE SUBJECT TO ADJUSTMENT DUE TO CHANGES IN TAX LAW​

* KINDER MORGAN - ACTION BY FERC SHOULD NOT AFFECT NEGOTIATED RATE CONTRACTS & WILL NOT SIGNIFICANTLY IMPACT ASSETS THAT ARE CURRENT CASH TAXPAYERS​

* KINDER MORGAN - ‍TIMING, IMPACT OF FUTURE RATE ADJUSTMENTS, NOT SEEN TO BE MATERIAL TO KMI’S DISTRIBUTABLE CASH FLOW​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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