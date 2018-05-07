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May 7, 2018 / 11:03 AM / Updated 4 minutes ago

BRIEF-Kindred Biosciences Receives FDA Approval Of Mirataz For The Management Of Weight Loss In Cats

Reuters Staff

1 Min Read

May 7 (Reuters) - Kindred Biosciences Inc:

* KINDRED BIOSCIENCES RECEIVES FDA APPROVAL OF MIRATAZ™ (MIRTAZAPINE TRANSDERMAL OINTMENT) FOR THE MANAGEMENT OF WEIGHT LOSS IN CATS

* KINDRED BIOSCIENCES RECEIVES FDA APPROVAL OF MIRATAZ™ (MIRTAZAPINE TRANSDERMAL OINTMENT) FOR THE MANAGEMENT OF WEIGHT LOSS IN CATS

* KINDRED BIOSCIENCES INC - U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION’S CENTER FOR VETERINARY MEDICINE APPROVED MIRATAZ FOR MANAGEMENT OF WEIGHT LOSS IN CATS Source text for Eikon: Further company coverage:

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