Healthcare
May 20, 2020 / 12:02 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Kindred Biosciences Reports Covid-19 Vaccine Manufacturing Agreement With Vaxart

1 Min Read

May 20 (Reuters) - Kindred Biosciences Inc:

* KINDRED BIOSCIENCES ANNOUNCES COVID-19 VACCINE MANUFACTURING AGREEMENT WITH VAXART

* KINDRED BIOSCIENCES INC - KINDREDBIO WILL MANUFACTURE VACCINE FOR CLINICAL TRIALS BEGINNING IN SECOND HALF OF 2020

* KINDRED BIOSCIENCES - WILL PRODUCE CANDIDATE VACCINE BULK DRUG SUBSTANCE UNDER GOOD MANUFACTURING PRACTICES

* KINDRED BIOSCIENCES - CO WILL PRODUCE CANDIDATE VACCINE AND PROVIDE IT TO VAXART TO BE FORMULATED INTO A VACCINE TABLET Source text for Eikon: Further company coverage:

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