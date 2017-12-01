FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Kindred Provides Update On Additional Transaction Closings For Its Skilled Nursing Facility Business Divestiture
Sections
Featured
Amid political turmoil, Wall Street clings to mantra
Markets
Amid political turmoil, Wall Street clings to mantra
Sale of the century? $300-billion Saudi state sell-off moves slowly
Saudi Arabia
Sale of the century? $300-billion Saudi state sell-off moves slowly
Tezos founders push for legal bailout from Swiss foundation
Exclusive
Future of Money
Tezos founders push for legal bailout from Swiss foundation
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
December 1, 2017 / 9:37 PM / in an hour

BRIEF-Kindred Provides Update On Additional Transaction Closings For Its Skilled Nursing Facility Business Divestiture

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 1 (Reuters) - Kindred Healthcare Inc:

* KINDRED PROVIDES UPDATE ON ADDITIONAL TRANSACTION CLOSINGS FOR ITS SKILLED NURSING FACILITY BUSINESS DIVESTITURE

* KINDRED HEALTHCARE INC - ‍SALE PROCEEDS FROM RECENT TRANSACTION CLOSINGS APPROXIMATED $31 MILLION​

* KINDRED HEALTHCARE INC - REACHED AN AGREEMENT WITH BLUEMOUNTAIN AND RELEVANT LANDLORD TO CLOSE FIVE LEASED FACILITIES IN MASSACHUSETTS

* KINDRED HEALTHCARE INC - ‍ EXPECTS CLOSING OF FIVE LEASED FACILITIES IN MASSACHUSETTS WILL BE COMPLETED IN Q2 OF 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.