Healthcare
March 30, 2020 / 4:21 PM / in a few seconds

BRIEF-Kinepolis Group: Expects Coronavirus To Significantly Impact 2020 Results

1 Min Read

March 30 (Reuters) - KINEPOLIS GROUP NV:

* UPDATE IMPACT COVID-19

* BECAUSE OF IMPACT OF COVID-19 VIRUS, KINEPOLIS FOUND ITSELF FORCED TO CLOSE DOORS OF ALL ITS CINEMAS, MOSTLY ON INITIATIVE OF NATIONAL AUTHORITIES

* KINEPOLIS EXPECTS A SIGNIFICANT IMPACT ON GROUP’S FINANCIAL RESULTS IN 2020

* IMPACT ON AN ANNUAL BASIS WILL DEPEND ON DURATION OF CLOSURE OF CINEMAS IN COUNTRIES WHERE KINEPOLIS OPERATES, AVAILABLE CONTENT AND ON HOW FAST CONSUMER CONFIDENCE WILL RECOVER

* ON CORONAVIRUS: IN THIS CONTEXT, BOARD OF DIRECTORS OF KINEPOLIS GROUP DECIDED TO PROPOSE TO GENERAL MEETING OF 13 MAY 2020 NOT TO PAY OUT A DIVIDEND FOR YEAR 2019

* THANKS TO ALREADY TAKEN MEASURES AND MORE MEASURES TO BE TAKEN, WILL HAVE SUFFICIENT CASH AT ITS DISPOSAL TO COPE WITH THIS CRISIS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below