Healthcare
July 10, 2020 / 9:21 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Kingdee International Software Group Sees HY Loss Attributable Between RMB200 Mln To About RMB300 Mln

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July 10 (Reuters) - Kingdee International Software Group Co Ltd:

* KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP SEES LOSS ATTRIBUTABLE FOR SIX MONTHS RANGING FROM ABOUT RMB200 MILLION TO ABOUT RMB300 MILLION

* KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP SEES HY LOSS ATTRIBUTABLE RANGING FROM ABOUT RMB200 MILLION TO RMB300 MILLION

* EXPECTED GROUP WILL RECORD LOSS ATTRIBUTABLE FOR SIX MONTHS RANGING FROM RMB200 MILLION TO RMB300 MILLION

* EXPECTED RESULT DUE TO COVID-19 OUTBREAK IMPACT ON SMALL, MEDIUM & MICRO ENTERPRISES MARKET BUSINESS

* EXPECTS DECREASE IN TOTAL HY REVENUE BY ABOUT 5%-10% Source text for Eikon: Further company coverage:

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