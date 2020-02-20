Healthcare
February 20, 2020 / 10:24 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Kingdom Holdings Updates On Group's Operation In Relation To Coronavirus Outbreak

1 Min Read

Feb 20 (Reuters) - Kingdom Holdings Ltd:

* OPERATION OF GROUP’S FACTORIES WITH FULL CAPACITY EXPECTED TO RESUME ON OR ABOUT FIRST HALF OF MARCH 2020

* SECONDMENT OF MORE THAN 100 CHINESE OPERATION TECHNICIANS TO ETHIOPIA SCHEDULED IN EARLY FEB POSTPONED TO MID-MARCH 2020

* UPDATES OF GROUP’S OPERATIONS IN RELATION TO RECENT OUTBREAK OF CORONAVIRUS

* SECONDMENT OF MORE THAN 100 CHINESE OPERATION TECHNICIANS TO ETHIOPIA ORIGINALLY SCHEDULED IN EARLY FEB POSTPONED TO MID-MARCH Source text for Eikon: Further company coverage:

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