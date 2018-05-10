BRIEF-Kingfisher Midstream, Blueknight Energy Partners, And Ergon Announce Construction Of A New Crude Oil Pipeline

May 10 (Reuters) - Blueknight Energy Partners LP:
* KINGFISHER MIDSTREAM, BLUEKNIGHT ENERGY PARTNERS, AND ERGON ANNOUNCE THE CONSTRUCTION OF A NEW CRUDE OIL PIPELINE FROM KINGFISHER COUNTY TO CUSHING, OKLAHOMA
* BLUEKNIGHT ENERGY PARTNERS - CO, KINGFISHER MIDSTREAM, AFFILIATES OF ERGON ANNOUNCED EXECUTION OF DEFINITIVE DEALS TO FORM CIMARRON EXPRESS PIPELINE
* BLUEKNIGHT ENERGY PARTNERS LP - VENTURE TO INCLUDE CONSTRUCTION AND OPERATION OF A NEW CRUDE OIL PIPELINE SERVING STACK PRODUCERS IN CENTRAL OKLAHOMA
* BLUEKNIGHT ENERGY PARTNERS LP - PIPELINE WILL HAVE AN INITIAL CAPACITY OF 90,000 BARRELS PER DAY, EXPANDABLE TO OVER 175,000 BARRELS PER DAY
* BLUEKNIGHT ENERGY PARTNERS LP - NEW PIPELINE IS EXPECTED TO BE COMPLETED IN MID-2019
* BLUEKNIGHT ENERGY PARTNERS LP - OWNERSHIP OF CIMARRON EXPRESS WILL BE 50% KINGFISHER MIDSTREAM AND 50% ERGON
* BLUEKNIGHT ENERGY PARTNERS - ERGON, OWNER OF GENERAL PARTNER OF CO, TO HOLD OWNERSHIP IN CIMARRON EXPRESS VIA A NEWLY CREATED, WHOLLY OWNED UNIT
* BLUEKNIGHT ENERGY PARTNERS LP - ERGON AND BKEP ALSO ENTERED INTO AN AGREEMENT THAT GIVES EACH PARTY RIGHTS CONCERNING PURCHASE OR SALE OF DEVCO Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)