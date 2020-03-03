Healthcare
March 3, 2020 / 3:28 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Kingmaker Footwear Holdings Says Orders From Customers For Q4 Expected To Decline

1 Min Read

March 3 (Reuters) - Kingmaker Footwear Holdings Ltd :

* ORDERS FROM GROUP’S CUSTOMERS FOR Q4 OF FINANCIAL YEAR ARE EXPECTED TO DECLINE

* EXPECTS LOWER PRODUCTION OUTPUT, AND CONSEQUENTLY REVENUE, FOR Q4 OF FINANCIAL YEAR

* SHORTAGE OF CERTAIN RAW MATERIALS HAS TO A CERTAIN EXTENT DISRUPTED GROUP’S PRODUCTION OUTSIDE CHINA

* DROP IN ORDERS TO IMPACT GROUP’S PERFORMANCE IN YEAR ENDING MARCH 2020

* EPIDEMIC ALSO BROUGHT DISRUPTIONS TO LOGISTICS OF SUPPLY CHAIN FOR GROUP’S PRODUCTION LINES IN VIETNAM & CAMBODIA

* PROPORTION OF LABOR COSTS TO REVENUE IS EXPECTED TO INCREASE FOR YEAR ENDING 31 MARCH 2020

* EXPECTED TO RECORD A LOSS FOR YEAR ENDING 31 MARCH 2020 Source: (bit.ly/2IckFNY) Further company coverage:

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