Healthcare
April 9, 2020 / 1:13 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Kingsrose Mining Says Co's Production Not Materially Impacted By Covid- 19 Restrictions

1 Min Read

April 9 (Reuters) - Kingsrose Mining Ltd:

* KINGSROSE MINING LTD - TO DATE, CO’S PRODUCTION HAS NOT BEEN MATERIALLY IMPACTED BY GOVERNMENT-REGULATED COVID- 19 RESTRICTIONS

* KINGSROSE MINING-MINING AT TALANG SANTO SCHEDULED TO BE COMPLETED IN MID-APRIL & PRODUCTION OF DORE EXPECTED TO CONTINUE AT WAY LINGGO PLANT INTO JULY

* KINGSROSE MINING LTD - KINGSROSE INTENDS TO CEASE ACTIVITIES ON SITE ONCE PROCESSING IS COMPLETE AT TALANG SANTO

* KINGSROSE MINING LTD - TALANG SANTO PHASE 2 DRILLING PROGRAMME WILL BE HALTED AT END OF APRIL DUE TO INDONESIAN TRAVEL RESTRICTIONS FOR COVID-19

* KINGSROSE MINING LTD - FY2020 PRODUCTION GUIDANCE UNCHANGED AT 25,000-29,000OZ

* KINGSROSE MINING LTD - LIMITED MINING RESUMED AT TALANG SANTO OPEN PIT IN MARCH 2020 AFTER A COMPREHENSIVE SAFETY REVIEW OF WALL SLIP IN FEB Source text for Eikon: Further company coverage:

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