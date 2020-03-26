Healthcare
March 26, 2020 / 5:40 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Kion Group Retracts 2020 Outlook, Adjusts Proposal For Appropriation Of Profit

1 Min Read

March 26 (Reuters) - KION GROUP AG:

* RETRACTS THE OUTLOOK FOR THE 2020 FINANCIAL YEAR AND ADJUSTS THE PROPOSAL FOR THE APPROPRIATION OF PROFIT FOR THE 2019 FINANCIAL YEAR

* SUPERVISORY BOARD AND EXECUTIVE BOARD ADJUST PROPOSAL FOR APPROPRIATION OF PROFIT FOR 2019 FINANCIAL YEAR AND PLAN TO PROPOSE A DIVIDEND OF EUR 0.04 PER SHARE

* ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) WILL BE POSTPONED TO A DATE YET TO BE DETERMINED

* KION GROUP TEMPORARILY SUSPENDS ITS PRODUCTION AT KEY PRODUCTION SITES IN EUROPE, NORTH AMERICA, SOUTH AMERICA, AND INDIA Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below