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February 22, 2018 / 12:16 PM / in 11 hours

BRIEF-Kite And Sangamo Therapeutics Announce Collaboration To Develop Cell Therapies For Treatment Of Cancer

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 22 (Reuters) - Sangamo Therapeutics Inc:

* KITE, A GILEAD COMPANY, AND SANGAMO THERAPEUTICS ANNOUNCE COLLABORATION TO DEVELOP NEXT-GENERATION ENGINEERED CELL THERAPIES FOR THE TREATMENT OF CANCER

* SANGAMO THERAPEUTICS INC - SANGAMO WILL RECEIVE AN UPFRONT PAYMENT OF $150 MILLION AND IS ELIGIBLE TO RECEIVE UP TO $3.01 BILLION IN POTENTIAL PAYMENTS

* SANGAMO THERAPEUTICS INC - KITE WILL BE RESPONSIBLE FOR ALL DEVELOPMENT, MANUFACTURING AND COMMERCIALIZATION OF PRODUCTS UNDER COLLABORATION Source text for Eikon: Further company coverage:

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