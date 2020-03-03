Healthcare
March 3, 2020 / 7:38 AM / Updated 25 minutes ago

BRIEF-Klaria Pharma: Registration Office Grants Authorization For Merger Plan With Karessa Pharma

1 Min Read

March 3 (Reuters) - Klaria Pharma Holding AB (publ) :

* AUTHORIZATION TO IMPLEMENT THE MERGER PLAN BETWEEN KLARIA AND KARESSA GRANTED BY THE SWEDISH COMPANIES REGISTRATION OFFICE

* SWEDISH COMPANIES REGISTRATION OFFICE GRANTED KLARIA PHARMA HOLDING AUTHORIZATION TO IMPLEMENT MERGER PLAN FOR MERGER BETWEEN KLARIA AND KARESSA PHARMA HOLDING AB

* IN CONNECTION WITH REGISTRATION OF MERGER, KARESSA WILL BE DISSOLVED AND ALL ITS ASSETS AND LIABILITIES WILL BE TRANSFERRED TO KLARIA Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below